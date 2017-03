Tv, record di ascolti per Montalbano: 11,2 milioni di spettatori

Record assoluto di ascolti per il Commissario Montalbano che ieri, con l’episodio “Come voleva la prassi”, ha realizzato 11,28 milioni di spettatori e uno share del 44.11%. Si tratta anche del miglior risultato di una fiction negli ultimi 15 anni.

L’episodio, trasmesso su Raiuno in prime time, è tratto dalle raccolte di Camilleri “Morte in mare aperto ed altre indagini del giovane Montalbano”, edita da Sellerio, e “Gli arancini di Montalbano” e “Un mese con Montalbano” edite da Mondadori.

“Giallo avvincente e racconto gentile di una Sicilia senza tempo – ha detto il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall’Orto – la saga di Montalbano continua ad appassionare il pubblico oggi più di prima. Dalla penna di Camilleri alla qualità di un grande prodotto televisivo che oggi sbarca anche su Rai Play, Rai dimostra ancora una volta di saper emozionare gli italiani con un’offerta che mescola tradizione e innovazione e che rappresenta un’eccellenza che supera i confini nazionali”.