Tv. Riparte l’Isola dei Famosi: i nomi dei 14 naufraghi

Questa sera, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de “L’Isola Dei Famosi”. Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo, Alessia Marcuzzi.

Protagonisti di questo viaggio, alla conquista del montepremi finale di 100mila euro, saranno Giulio Base, Nathalie Caldonazzo, Massimo Ceccherini, Nancy Coppola, Samantha De Grenet, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena, Andrea Marcaccini, Dayane Mello, Moreno, Simone Susinna e Giacomo Urtis.

A loro, nel corso della prima puntata, si aggiungerà una quattordicesima concorrente, scelta dal pubblico, attraverso il televoto, tra Giulia Calcaterra e Desirée Popper.

A Vladimir Luxuria spetta quest’anno il compito di commentare dallo studio gli accadimenti dell’Isola. Inviato in Honduras sarà invece Stefano Bettarini.