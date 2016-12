Tv. Simpson, il 24 dicembre maratona con i migliori episodi natalizi

I fan dei Simpson hanno un’occasione imperdibile per rivivere le “pazze” avventure del Natale a casa di Homer, Marge e della loro famiglia.

Il 24 dicembre, a partire dalle 14, Italia 1 proporrà la maratona “Simpson for Xmas”. Si parte dagli episodi più recenti, con protagonista il Natale, fino ad arrivare allo storico pilot della serie che fu trasmesso negli Stati Uniti nel lontano dicembre 1989.

Ma non finisce qui: gli appuntamenti speciali con la famiglia più amata di Springfield continuano il 25 dicembre, alle 14, con l’episodio “Natale riveduto e corretto”, un grande classico della rete con il personaggio di Babbo Natale interpretato dalla voce di Mike Bongiorno.

Il 26 dicembre, sempre alle ore 14, è in compagnia di “Fratello Bart dove sei?”, una favola natalizia in cui Bart, desideroso di avere un fratellino, si reca in un orfanotrofio per adottarne uno.

Dal 27 al 29 dicembre va in onda, allo stesso orario, la trilogia futuristica “Futuro dramma”, “Vacanze di un futuro passato” e “Giorni di un futuro futuro”. In questi episodi appare come sarà la famiglia Simpson nel futuro, tra Homer in versione robot e Bart, oramai adulto, diviso tra i figli e l’ex moglie.

Il 30 dicembre, “I Simpson” tengono compagnia con un altro episodio in salsa apocalittica: “Homer va a scuola di preparazione”, con un goffo Homer in versione “survivalist”.

A chiudere il ciclo dedicato alla famiglia tutta gialla è l’episodio “Donnie Grass-co”, il primo gennaio dell’anno nuovo, sempre alle ore 14.