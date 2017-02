Tv, su Rai 4 le dieci stagioni di X-Files

Rai 4 proporrà l’intera collezione di tutti gli episodi di X-Files.

A partire da lunedì 13 febbraio, il canale sta trasmettendo un episodio al giorno, il pomeriggio alle 17.30.

Giunta al termine della nona stagione, la programmazione proseguirà con la messa in onda, in prima visione in chiaro, e in prima serata, dei sei episodi della decima stagione.

Gli amanti della serie tv, con protagonisti Fox Mulder e Dana Scully, agenti dell’Fbi, interpretati da David Duchovny e Gillian Anderson, che indagano su casi di natura paranormale, potranno così guardare tutte le vecchie puntante, in attesa dell’undicesima stagione, annunciata dalla Fox, le cui riprese inizieranno a breve e che sarà trasmessa negli Stati Uniti nel 2018.