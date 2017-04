Tv, trenta anni fa la prima apparizione dei Simpson

Domani la famiglia Simpson festeggerà il suo trentesimo compleanno. Era infatti il 19 aprile del 1987 quando Homer, Marge e i loro figli Bart, Lisa e Maggie comparirono per la prima volta in tv.

Il debutto fu inizialmente all’interno del Tracey Ullman Show, come una serie di brevi corti animati. E dopo aver conquistato le simpatie del pubblico, due anni dopo “The Simpson” furono proposti in prima serata.

Il cartone animato, molto amato anche in Italia, dove vanta ogni giorno una media di oltre 1,2 milioni di spettatori, negli anni ha conquistato 22 Emmy Awards, 8 People Choice’s Awards e persino una nomination ai Golden Globe.

Le loro avventure si devono alla fantasia del creatore Matt Groening, il quale ha dato ai protagonisti della serie i nomi reali dei suoi familiari. Il padre si chiama Homer, la madre Marge, e le sue due sorelle Lisa e Maggie. Perché allora non dare al personaggio di Bart il nome “Matt”? L’idea fu presa in considerazione, ma poi venne scelto il nome “Bart” in quanto anagramma della parola “brat”, che in inglese si traduce “monello”.

Oltre 100, in questi anni, le star apparse all’interno della serie: tra loro Meryl Streep, Elton John, Richard Gere, Britney Spears, Paul e Linda McCartney.