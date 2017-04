Ue, approvate le regole della Brexit

Il Parlamento europeo ha adottato oggi, con 516 voti a favore, 133 contrari e 50 astensioni, una risoluzione che stabilisce i principi e le condizioni per l’approvazione dell’accordo di uscita del Regno Unito. Qualsiasi accordo al termine delle negoziazioni tra Ue e Regno Unito avrà bisogno dell’approvazione dei deputati europei.

I deputati hanno sottolineato l’importanza di garantire un trattamento equo e paritario ai cittadini Ue che vivono nel Regno Unito e ai cittadini britannici che vivono nell’Ue, evidenziando inoltre che il Regno Unito rimarrà un membro dell’Unione fino alla sua uscita ufficiale e che ciò comporta diritti, ma anche obblighi, come gli impegni finanziari che potranno protrarsi anche al di là della data d’uscita.

Nella risoluzione, i deputati mettono in guardia contro qualsiasi tentativo di scambio tra la cooperazione in materia di sicurezza e il futuro rapporto economico tra Ue e Regno Unito. I deputati si oppongono anche a qualsiasi tipo di futura relazione economica caratterizzata da accordi specifici in ogni settore e ribadisce l’indivisibilità delle quattro libertà del mercato unico: la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone.

Il documento stabilisce, inoltre, che si potranno discutere eventuali disposizioni transitorie solo quando saranno stati compiuti “notevoli progressi” nei negoziati sulle modalità d’uscita del Regno Unito dall’Ue. Tali disposizioni transitorie non potranno durare più di tre anni, mentre un accordo sulle relazioni future potrà essere raggiunto solamente quando il Regno Unito sarà ufficialmente uscito dall’Ue.