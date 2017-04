Un “calcio” alla Sla, all’asta le maglie di Buffon, Donnarumma e Belotti

La Figc sostiene la raccolta fondi del progetto “Io posso”, curato dall’Associazione ‘2HE Center for Human Health and Enviroment’, che gestisce l’unico accesso gratuito al mare in Italia a Melendugno (Lecce) per bagnanti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, atrofia muscolare spinale e sclerosi multipla.

Dopo aver messo in palio 15 Walkabout per la gara tra la Nazionale e l’Albania valida per le qualificazioni al Mondiale disputata lo scorso 24 marzo allo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo e terminata con il successo per 2-0 degli azzurri, da oggi a martedì 2 maggio sarà possibile partecipare sulla piattaforma “Charity Stars” all’asta per aggiudicarsi le maglie autografate indossate da Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma e Andrea Belotti in occasione del match con la nazionale albanese. Il ricavato della raccolta fondi contribuirà a coprire le spese che l’associazione sarà chiamata a sostenere in occasione della prossima stagione balneare.