Unicef, entro il 2040 sarà emergenza acqua per 600 milioni di bambini

Un quarto dei bambini del pianeta, quasi 600 milioni, entro il 2040 vivrà in aree con risorse idriche limitate.

E’ quanto emerge dal rapporto “Thirsting for a Future: Water and children in a changing climate”, lanciato oggi dall’Unicef in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua.

Il report analizza le minacce per le vite e il benessere dei bambini, causate dall’esaurimento di fonti di acqua sicura e dai cambiamenti climatici, che amplieranno questi rischi negli anni a venire.

Secondo l’indagine, 36 paesi stanno attualmente affrontando alti livelli di stress idrico, questo accade quando la richiesta di acqua supera ampiamente le fonti disponibili rinnovabili. Temperature più calde, innalzamento dei livelli del mare, inondazioni sempre più frequenti, siccità e scioglimento dei ghiacci influiscono sulla qualità e la disponibilità dell’acqua e dei sistemi sanitari.

La crescita della popolazione, l’aumento del consumo e una domanda maggiore di acqua, in gran parte dovuta all’industrializzazione e all’urbanizzazione, stanno esaurendo le risorse idriche in tutto il mondo. I conflitti in tante parti del pianeta stanno mettendo a rischio l’accesso all’acqua sicura per i bambini.

Tutti questi fattori, spiega l’Unicef, stanno costringendo i bambini a utilizzare acqua non sicura, che li espone a malattie potenzialmente mortali come il colera e la diarrea. Molti bambini in aree colpite da siccità spendono ogni giorno diverse ore per raccogliere l’acqua, sottraendo questo tempo alla scuola. In particolare, le ragazze sono più esposte ad attacchi durante questi periodi di tempo.

Secondo il rapporto, i bambini più poveri e vulnerabili saranno quelli colpiti più duramente dall’aumento dello stress idrico, dato che sono milioni i bambini che vivono in aree con scarso accesso ad acqua pulita e servizi igienico-sanitari.

Per l’Unicef, le conseguenze dei cambiamenti climatici sulle fonti d’acqua non sono inevitabili. Il rapporto si conclude con una serie di raccomandazioni che possono aiutare a frenare l’impatto del cambiamento climatico sulle vite dei bambini.