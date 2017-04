Vacanze di fine aprile, gli italiani sognano un viaggio a New York

Il calendario sorride a chi sta programmando una vacanza. I ponti del 25 aprile e del primo maggio permettono, con solo qualche giorno di ferie, di allontanarsi dal lavoro per circa dieci giorni. Tempo che consente anche di fare un viaggio oltreoceano. La meta preferita? New York, secondo un sondaggio di Trivago, seguita da Dubai e Sharm el-Sheich.

Per un viaggio alla Grande Mela occorre anche un budget consistente: il prezzo medio per una camera doppia è di 265 euro per notte. Tariffe alte anche a Dubai (231 euro a notte).

La classifica prosegue con Tokyo, in quarta posizione: il lungo ponte permette agli italiani di visitarla prima che l’estate la renda afosa. Chi preferisce il totale relax al richiamo di culture lontane sceglie le Maldive, quinta, mentre chi non teme le alte temperature punta su Abu Dhabi, sesta.

Miami Beach, Cuba e Marocco concludono la classifica.