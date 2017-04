Vacanze estive, i trucchi per risparmiare prenotando in anticipo

Mancano ancora più di due mesi all’arrivo dell’estate. Ma per chi vuole trascorrere un periodo di vacanza all’estero potrebbe già essere passato il momento giusto per prenotare l’hotel.

E’ quanto emerge dallo studio “Best time to book” di Tripadvisor. Un’analisi che rivela il migliore periodo per prenotare risparmiando sul costo degli hotel per i viaggi estivi.

La ricerca ha messo inevidenza che il miglior periodo per prenotare cambia in base al Paese o alla città di interesse e che per la maggior parte delle destinazioni le tariffe degli hotel variano in maniera graduale nel tempo senza grandi cambiamenti al rialzo o al ribasso.

Anche se il periodo ideale per prenotare gli hotel in Europa per la stagione estiva è 5-9 mesi prima della partenza, le tariffe degli hotel europei non subiscono grosse variazioni nell’arco dei 10 mesi che precedono i viaggi estivi, con una flessione percentuale minima: la tariffa media a notte degli hotel in Europa in estate è pari a 126 euro.

I viaggiatori in cerca di hotel negli Stati Uniti per il periodo estivo possono trovare le tariffe più convenienti (-9%) prenotando entro 3 mesi dalla partenza: la tariffa media a notte degli hotel negli Stati Uniti in estate è pari a 154 euro.

Coloro che visiteranno l’Asia quest’estate possono risparmiare il 14% prenotando entro 3 mesi dalla partenza. Qui la tariffa media a notte degli hotel in Asia in estate è pari a 137 euro.

Per gli hotel nei Caraibi, meglio prenotare entro 4 mesi. Si può così risparmiare il 6% rispetto al periodo più caro, con la tariffa media a notte degli hotel pari a 172 euro.

Tre mesi è il giusto anticipo per le prenotazioni nel Centro America. Non varia di molto la tariffa durante il periodo estivo, ma prenotando tre mesi primi i viaggiatori possono risparmiare il 6%. La tariffa media a notte degli hotel è pari a 95 euro.

Anche gli hotel in Sud America offrono tariffe più vantaggiose se prenotati con 3 mesi di anticipo. Il risparmio possibile è del 15% rispetto al periodo più caro, e la tariffa media a notte degli hotel in Sud America in estate è pari a 108 euro.

I viaggiatori che hanno scelto il Medio Oriente come destinazione per le loro vacanze estive possono risparmiare il 19% prenotando l’hotel entro 2 mesi dalla partenza (la tariffa media a notte degli hotel in Medio Oriente in estate è pari a 167 euro.

A quattro mesi dalla partenza è il periodo migliore per prenotare gli hotel in Africa. È possibile risparmiare l’8% sul costo dell’hotel, e la tariffa media a notte degli hotel è pari a 165 euro.

Nel Sud Pacifico, infine, gli hotel costano meno se prenotati con 2 mesi d’anticipo, beneficiando di un risparmio dell’11%. Qui, in estate, una notte in hotel costa in media 141 euro.