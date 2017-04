Vacanze. Gli italiani vogliono il wi-fi anche in aereo

Si avvicinano le vacanze estive, e tra le necessità a cui gli italiani tengono di più, pare sia esserci anche la possibilità di utilizzare la connessione wi-fi durante il volo per raggiungere la propria meta turistica.

Secondo un sondaggio di Facile.it, il 62% degli italiani vuole il wi-fi in areo. I più inclini al non rinunciare alla connessione nemmeno tra le nuvole sono gli uomini (66,8%), mentre fra le donne prevale ancora il partito di chi vuole cellullari e tablet senza wi-fi mentre si è in volo (53,2%).

Secondo i dati del sondaggio, la presenza o meno del wi-fi diventa anche elemento fondante nelle scelte legate al dove fare le proprie vacanze. Un italiano su tre dichiara di decidere se soggiornare o meno in un hotel in base al fatto che questo abbia o meno la connessione wi-fi per gli ospiti. Lo stesso principio vale anche per la ricettività non professionale visto che anche le case per le vacanze, si legge ancora scorrendo i numeri, sono appetibili al 31,7% dei vacanzieri solo e offrono il wi-fi, meglio se gratuito.

Il wi-fi permea ormai ogni aspetto della nostra quotidianità, anche a scapito della socializzazione e, forse, il dato più eclatante emerso dal sondaggio è che diventa spesso una condizione imprescindibile nella scelta del ristorante. Il 5,6% degli intervistati si siede solo ai tavoli di locali wi-fi connected. La percentuale sale addirittura all’8,5% per il campione femminile.