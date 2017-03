“Verso Sud, da Sorrento all’Antartide”, incontro dedicato ai ragazzi

“Verso Sud: da Sorrento all’Antartide, alla ricerca del continente bianco” è il titolo dell’incontro dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, organizzato per il prossimo 10 marzo dagli assessorati all’Ambiente ed all’Istruzione del Comune di Sorrento, in collaborazione con l’associazione culturale Progetto Terra.

A partire dalle ore 10, alunni delle scuole medie “Torquato Tasso” e “Vittorio Veneto” saranno ospitati presso la sala consiliare del palazzo municipale, per approfondire la conoscenza dell’Antartide e comprendere l’importanza delle regioni polari per lo studio del passato, del presente e del futuro del nostro pianeta.

Prenderanno parte al convegno il sindaco Giuseppe Cuomo, l’assessore Maria Teresa De Angelis, il consigliere Luigi Di Prisco e Giuseppe Aulicino dottore di ricerca in Scienze Polari presso l’Università Politecnica delle Marche.

A guidare i ragazzi in questo viaggio ai confini del mondo ci saranno i volontari di Progetto Terra, un’associazione di giovani scienziati campani che si occupa di educazione ambientale e divulgazione scientifica sia in Italia che all’estero. Il ricercatore sorrentino Aulicino, accompagnerà i ragazzi alla scoperta dei segreti del continente bianco attraverso le immagini ed i racconti delle proprie avventure tra i ghiacci. Pinguini, foche, iceberg giganti, onde spaventose e paesaggi unici al mondo saranno i protagonisti, ma ci sarà tempo anche per scoprire come si vive da ricercatore in Antartide e rispondere alle curiosità dei ragazzi.

“Nonostante l’avvento della tecnologia, di internet e dei satelliti, l’Antartide è uno dei pochi luoghi del nostro pianeta che ancora conserva il fascino misterioso dell’esotico e dell’irraggiungibile, per i ragazzi come per noi adulti – spiega Aulicino – Filmati e documentari ci raccontano un deserto bianco, diverso da qualunque altro luogo conosciuto, che sembra del tutto estraneo alla nostra esperienza giornaliera. Invece, le regioni polari sono intimamente legate alle nostre attività quotidiane e rappresentano uno scrigno unico di informazioni per decifrare non solo la storia del nostro pianeta, ma anche le possibili ripercussioni che il riscaldamento globale potrà avere sul nostro futuro“.

“L’incontro avrà lo scopo di sensibilizzare i cittadini di domani al rispetto dell’ambiente naturale, ed alla consapevolezza che la nostra impronta ecologica modifica il pianeta anche a migliaia di chilometri di distanza dalle nostre città – interviene Cinzia Cesarano, coordinatrice delle attività didattiche di Progetto Terra – Il continente antartico non è solo l’affascinante mondo dei simpatici pinguini e delle temibili orche, ma è anche il motore del clima globale e lo specchio dello stato di salute del nostro pianeta. Conoscerlo ed amarlo è di straordinaria importanza per le nuove generazioni”.

“Grazie al ricercatore Giuseppe Aulicino e ai suoi studi – dichiara l’assessore De Angelis – oggi possiamo creare nella nostra Sorrento un ponte immaginario verso questa realtà geograficamente cosi’ distante a noi. Questa iniziativa di sicuro aumenta notevolmente l’offerta culturale, nonché quella didattica offerta ai cittadini della nostra città”.

“La nostra penisola è da sempre una terra di naviganti ed esploratori che in ogni epoca hanno raggiunto gli angoli più nascosti del mondo ed è una fucina di scienziati e sognatori che hanno contribuito a rendere l’Italia un’eccellenza culturale mondiale – aggiunge il consigliere Prisco – Giuseppe è solo il più giovane dei nostri concittadini che, seguendo le orme del professore Giancarlo Spezie, negli ultimi decenni hanno raggiunto il Sud del mondo per contribuire alla conoscenza del nostro pianeta. Avere l’opportunità di conoscere meglio l’Antartide attraverso le parole ci chi ha vissuto in prima persona le sue meraviglie è un’occasione unica. Sarebbe bello che proprio tra i ragazzi che parteciperanno a questo incontro ci siano futuri ricercatori polari sorrentini”.