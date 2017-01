Viabilità. “Pioggia ghiacciata”, chiuse numerose strade

Secondo il bollettino diramato da Viabilità Italia, al momento a causa del fenomeno della “pioggia ghiacciata”, risulta chiusa al traffico la autostrada A13 nel tratto tra Villamarzana – Rovigo Sud e Padova zona industriale, in entrambi i sensi di marcia. Dall’uscita obbligatoria di Villamarzana, si può proseguire lungo la SS434 “Transpolesana” e seguire le indicazioni per Verona e quindi per la A31, tramite cui è possibile riprendere la A4 in provincia di Vicenza. Lungo la A4 sono indicati i percorsi per raggiungere Bologna tramite la A31 e la SS 434. Tutti i mezzi della società autostradale sono in opera per il celere ripristino della circolazione stradale. Si segnalano deboli nevicate senza riflessi per la circolazione lungo la autostrada A26 nel tratto tra Masone e Ovada, in A16, nel tratto compreso tra Avellino e Lacedonia, e lungo la autostrada A14 tra Pescara Sud e Vasto Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte e sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede il persistere di nevicate, localmente fino al livello del mare, su Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, sopra i 200-400 metri sulla Calabria, e sopra 600-800 metri sulla Sicilia, ovunque con quota neve in graduale aumento, con apporti al suolo deboli, localmente moderati sulla Sicilia. Dalla mattinata odierna, inoltre, sono previste nevicate, anche a quote di pianura, su Liguria, Lombardia, Veneto e Marche, con apporti al suolo generalmente deboli. Dal pomeriggio, poi, attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale accompagnate da forti raffiche di vento e locali grandinate, sulla Sicilia, con quantitativi cumulati localmente moderati. Le temperature molto basse determineranno ancora diffuse gelate.