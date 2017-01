Viaggio della Memoria, Governo e studenti italiani ad Auschwitz

Domani e dopodomani, il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, e il presidente dell’Ucei Noemi Di Segni, saranno in Polonia con oltre cento studenti selezionati fra quelli che si sono distinti in progetti legati al tema della Shoah. Parteciperanno al viaggio anche rappresentanti delle associazioni dei genitori e delle studentesse e degli studenti.

Ha aderito all’iniziativa anche il Consiglio Superiore della Magistratura che sarà rappresentato dal vice presidente Giovanni Legnini e da una delegazione di componenti. Saranno presenti anche l’ambasciatore Sandro De Bernardin, capo delegazione Ihra, l’International Holocaust Remembrance Alliance, e Tomasz Orzowski, Ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia.

Domani, mercoledì 18 gennaio, il Viaggio inizierà con la visita all’ex ghetto nazista di Cracovia e proseguirà attraverso l’antico quartiere ebraico di Kazimierz. La prima giornata si concluderà con l’incontro istituzionale nella Sinagoga di Tempel, nel corso del quale verrà rinnovato il Protocollo d’Intesa tra Miur e Ucei, per promuovere percorsi didattici sulla Shoah nelle scuole italiane, e si farà un punto sulle attività svolte fino ad oggi.

Il giorno successivo i ragazzi visiteranno il campo di sterminio Birkenau e il Museo di Auschwitz. A guidarli nella due giorni di visite sarà il professor Marcello Pezzetti, storico specializzato nello studio della Shoah. Al termine della seconda mattinata di viaggio verrà siglato l’Accordo Miur-Ucei-Csm.