Welfare, assegno di ricollocazione ai primi 25mila disoccupati

Partiranno nei prossimi giorni le prime lettere indirizzate ai circa 25mila disoccupati da coinvolgere nella sperimentazione dell’assegno di ricollocazione.

È questo il risultato dell’accordo raggiunto nell’incontro svoltosi tra ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Anpal e assessori regionali.

“Nel corso della riunione – spiega il ministero del Lavoro – è stata anche ribadita la volontà di proseguire l’impegno comune per lo sviluppo delle politiche attive per il lavoro ed il rafforzamento dei Centri per l’impiego, attraverso la stipula di convenzioni che consentano di utilizzare le risorse destinate a questo scopo, dando seguito al rinnovo per il 2017, deciso nella Conferenza Stato-Regioni del 22 dicembre scorso, dell’accordo finalizzato a garantire la continuità dell’attività dei centri e ad avviare un piano congiunto di rafforzamento delle politiche attive per il lavoro, anche attraverso l’immissione di mille unità aggiuntive di personale appositamente formato”.