WhatsApp, in arrivo annullamento dei messaggi e tracking della posizione

A chi non è capitato di inviare un messaggio attraverso WhatsApp, e poi accorgersi di avere sbagliato destinatario?

Secondo quanto riportato da alcune fonti, la nuova versione della famosa app per chattare, sarebbe presente la funzione che consente il “richiamo” del messaggio.

Se il destinatario non l’ha ancora letto, il mittente potrà cancellarlo, annullandone l’invio. In alternativa sarà possibile anche modificare il testo del messaggio.

Altra novità di Whatsapp sarà, secondo gli stessi rumor, la possibilità di segnalare la propria posizione ai contatti in rubrica. Il tutto per facilitare gli appuntamenti ed gli eventi che coinvolgono gruppi di persone.