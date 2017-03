Windows 10, Microsoft annuncia il “Creators Update”

A partire dall’11 aprile inizierà il roll out del “Creators Update” per Windows 10. “Il nuovo aggiornamento, spiega Microsoft, è stato disegnato per permettere a tutti di liberare la propria creatività e animare le proprie idee attraverso nuovi strumenti”.

Verrà introdotta una nuova appa di Paint, che consentirà di creare dal nulla oggetti 3D, cambiare i colori, i motivi di stampa o convertire un’immagine bidimensionale in un’opera tridimensionale, oppure scegliere su Remix3D.com modelli 3D preconfezionati, in una libreria online in continua crescita, o condividere le proprie creazioni.

Dal 3D alla Mixed Reality: l’aggiornamento consentirà esperienze immersive che renderanno meno netto il confine tra il mondo fisico e quello virtuale. Nel corso di quest’anno, Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo offriranno visori abilitati alla Mixed Reality a partire da soli 299 dollari. Questi visori saranno dotati di sensori integrati “inside-out”, a sei gradi di libertà, un setup semplificato e libertà di movimento senza l’esigenza di segnali esterni o sensori alle pareti. I device si faranno apprezzare grazie alle app e alle esperienze nuove e immersive di Windows che gli sviluppatori stanno creando, avvalendosi dei kit di sviluppo Windows Mixed Reality recentemente messo a disposizione.

Novità anche per i gamers. Con l’update sarà possibile avviare senza problemi lo streaming di una partita utilizzando la barra di gioco senza bisogno di effettuare ulteriori log-in. L’integrazione del sistema Beam consentirà il broadcasting interattivo e la visualizzazione di partite su Xbox Live, per seguire gli streamer preferiti mentre giocano, interagendo con loro in tempo reale senza bisogno di installare software o periferiche aggiuntive.

Riceverà un aggiornamento anche il browser Edge, in modo da garantire più velocità e sicurezza, e una maggiore durata della batteria. Infine, miglioramenti alla sicurezza e alla gestione della privacy.