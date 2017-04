X-Files, annunciati dieci nuovi episodi

Gillian Anderson, la bella Dana Scully di X-Files, ha postato via Twitter un messaggio all’attore David Duchovny, il suo “collega” Fox Mulder. Due foto di loro due insieme, in una pausa delle riprese dell’ultima stagione della serie tv, accompagnate dalla domanda: “You ready for more of this?”

Ha così annunciato, Gillian Anderson, la notizia che i fan annunciavano da tempo, e anticipata poco prima da una comunicazione ufficiale dell’emittente statunitense Fox: la messa in produzione di dieci nuovi episodi di X-Files. Il via alle riprese già questa estate, e messa in onda nella stagione televisiva 2017-2018.

“Personaggi iconici, racconti ricchi, creatori audaci, questi sono i segni distintivi dei più grandi show televisivi. E sono alcuni dei motivi per cui X-Files ha avuto un impatto profondo su milioni di fan in tutto il mondo – ha detto David Madden, presidente di Fox Broadcasting Company – La creatività di Chris Carter, insieme al lavoro brillante di David e Gillian, continua a spingere questo fenomeno della cultura pop e non vediamo l’ora di sapere quali nuovi misteri Mulder e Scully scopriranno in questo prossimo capitolo di X-Files”.