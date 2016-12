X-Files, i fan delusi dall’ultima puntata

Chi non ha visto ancora l’episodio “My Struggle II”, che ha concluso ieri sera la miniserie X-Files, non legga questo articolo.

Nessun pericolo spoiler per tutti gli altri, che invece hanno potuto vedere lo strano e deludente finale scelto da Chris Carter, con Mulder gravemente malato, l’intera umanità sull’orlo del baratro, e una gigantesca navicella spaziale sulla testa della bellissima Dana Scully.

Più che la conclusione di una serie tv, la puntata è apparsa come lo spot per qualcosa che dovrà essere a breve annunciato: una nuova miniserie, una intera serie, o più verosimilmente un film.

Del resto non ci sarebbero motivi per non proseguire con lo show, visti gli ottimi ascolti fatti registrare dai sei episodi della miniserie e dalla volontà di Duchovny e Andersson di continuare a vestire i panni di Mulder e Scully.

Insomma, la verità è ancora lì fuori, e Chris Carter è in debito di tante risposte nei confronti dei fan di X-Files.