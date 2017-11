0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Il calcio diventa protagonista di una serie tv targata Amazon, che racconterà il dietro le quinte della pluripremiata squadra di calcio Inglese Manchester City durante tutta la stagione 2017-2018.

Le immagini mostreranno una panoramica sullo storico club, sul suo allenatore Pep Guardiola e anche un assaggio della vita settimana per settimana dei calciatori primi in classifica nel campionato inglese.

La serie sarà disponibile in più di 200 paesi sull’app di Amazon Prime Video per TV, su vari dispositivi connessi tra cui Fire TV e via mobile, oppure online sul sito di Prime Video.

Questo show va ad arricchire l’offerta di Prime Video dedicata allo sport tra cui The Grand Tour, due serie di All Or Nothing che seguono gli Arizona Cardinals e i Los Angeles Rams per la durata di un’intera stagione dell’NFL, New Zealand All Blacks, McLaren F1, e lo streaming live dell’NFL Thursday Night Football e del torneo ATP Next Gen Finals.