È arrivato il momento decisivo per l’Italia di Ventura. Nei 180 minuti con la Svezia, gli azzurri si giocheranno la qualificazione ai prossimi Mondiali di Russia. Si comincia alla Friends Arena di Stoccolma e l’Italia è favorita, nonostante non abbia mai vinto in terra svedese.

Per i bookmaker di Sisal Matchpoint la vittoria dell’Italia è comunque più probabile, a 2.32, mentre il successo della Svezia è fissato a 3.45, il pareggio vale 3.05.

In vista del match di ritorno a San Siro, sarà importante non subire reti. In questo senso i dati sulla difesa azzurra sono incoraggianti, senza considerare la brutta parentesi con la Spagna, l’Italia infatti ha subito solo un goal nelle ultime 5 uscite.

Occhio però a Berg, pericolo numero 1 degli scandinavi: il goal svedese è a 1.50, a firma di Berg vale 3.75 e se combinato al segno 1, sale a 7. Il reparto offensivo tricolore vive un momento magico, Ventura probabilmente si affiderà ai due attaccanti azzurri più in forma del momento, Immobile e Zaza. Con le rispettive squadre, i due bomber stanno attraversando un momento da incorniciare, rispettivamente primo e secondo nella classifica cannonieri della Serie A e della Liga. Entrambi sono offerti marcatori del match a 3.25. Tra i risultati esatti, da valutare soprattutto quelli con un solo gol di scarto: lo 0-1 vale 5.40, per l’1-2 si sale a 9.80. Il finale più probabile è però l’1 pari, a 5.70. Più ampio il vantaggio dell’Italia nelle quote per il passaggio turno. I bookie considerano improbabile l’eliminazione degli azzurri da Russia 2018, tanto da quotare il passaggio alla fase a gironi del Mondiale a un popolare 1.33. Eliminare l’Italia sarebbe per la Svezia un’impresa da 3.20.