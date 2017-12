3 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Cristiano Ronaldo ha vinto per la quinta volta il Pallone d’Oro, riconoscimento assegnato da France Football al migliore calciatore dell’anno. Al secondo posto Messi e terzo Neymar.

Appena fuori dal podio, Gianluigi Buffon. Un inatteso exploit, per il portiere della juve, che a maggio 2018, salvo ripensamenti, abbandonerà l’attività agonistica. In classifica anche un altro italiano, Bonucci, ventunesimo, passato in estate dalla Juve al Milan. Solo due i giocatori stranieri della top 30 che militano in Serie A: Dybala, quindicesimo, e Mertens, ventinovesimo.