Massimo Oddo è il nuovo allenatore dell’Udinese. Il tecnico, che sostituisce Luigi Delneri, esonerato dopo 13 mesi, è stato annunciato dal club friulano e ha già diretto la prima seduta di allenamento al “Bruseschi”.

“Oddo è un allenatore giovane – ha detto il direttore sportivo Manuel Gerolin – Crediamo sia una scelta giusta e ben ponderata”.

“Voglio ringraziare la società, questa è una realtà che ha ambizione, che mette a disposizione strutture di altissimo livello, dal centro sportivo allo stadio – ha detto Oddo – Poche volte ho riscontrato l’esistenza di un sistema così evoluto, qui a Udine sono presenti tutti gli strumenti per lavorare bene”. Riferendosi alla squadra, Oddo ha dichiarato che “questa è una rosa con buone individualità, giovani promettenti che hanno bisogno di crescere per diventare giocatori importanti”.

L’Udinese ha siglato con Massimo Oddo un contratto per un anno, più un’opzione per il secondo. Accanto al mister, sono stati ufficializzati oggi anche il vice allenatore Marcello Donatelli e il collaboratore tecnico Luciano Zauri.