Isola dei famosi 2017, Mediaset dice no a Wanna Marchi e Stefania Nobile

Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile non saranno tra i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei famosi, che sarà in onda su Canale 5 dal 30 gennaio 2017.

Con una nota, l’editore spiega di aver “giudicato inopportuna la loro partecipazione ad un programma Mediaset”.

Erano state Wanna Marchi e Stefania Nobile, attraverso la pagine del settimanale “Chi”, ad aver annunciato la sua partecipazione al reality show, in qualità di concorrente.

La reazione delle dirette interessate è stata affidata ad una nota, con la quale “confermano di avere concordato con l’azienda l’assenza dal cast, per non compromettere il rapporto con la società produttrice e l’emittente”.