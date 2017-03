Istat. Quarto trimestre, Pil +0,2%

Nel quarto trimestre del 2016 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1% nei confronti del quarto trimestre del 2015. Lo comunica oggi l’Istat correggendo la precedente stima preliminare che aveva rilevato un aumento congiunturale dello 0,2% e una crescita tendenziale dell’1,1%.

Nel 2016 il Pil corretto per gli effetti di calendario è aumentato dell’1, (il 2016 ha presentato due giornate lavorative in meno rispetto al 2015). Questo risultato è coerente con la stima del PIL diffusa il primo marzo (0,9% di crescita annua). La variazione acquisita per il 2017 è pari a +0,3%.