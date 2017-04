La pizzeria Trianon sbarca a Sorrento

La pizzeria Trianon da Ciro apre a Sorrento la nuova sede dello storico marchio nato nel 1923 a Napoli e da tempo presente anche a Salerno. Essenziale e tradizionale, la nuova location è caratterizzata dai toni del bianco e del rosso, con circa 200 posti a sedere tra interni ed esterno. La superficie si estende per 200 mq, 120 dei quali riservati alla clientela. La suggestione ricercata è quella di un ambiente urbano che ricalcasse l’immagine dei vicoli del centro antico di Napoli: così le pareti si riscaldano con grandi wall-drawing, realizzati dall’artista napoletano Odd_Arts, che con tratti appena accennati raffigura i cardini della vita nei vicoli di Napoli.

Disposta su due livelli – quello superiore interamente dedicato alla clientela, quello inferiore alle cucine – la nuovissima pizzeria ha 2 forni. Il menu è molto vario, arricchito da antipasti, fritture, insalate, carne, dolci che accompagnano le storiche ruote di carretto che con i loro 36-38 cm di diametro, che a cavallo delle due guerre mondiali, riusciva a soddisfare l’appetito di un’intera giornata.

hanno reso la pizzeria famosissima in tutto il mondo. Altra particolarità del menu è il pignatiello, un piatto fatto con i polipetti affogati nel pomodoro secondo una storica ricetta del Trianon.

Inoltre, sulle pareti interne del locale sono riportate le illustrazioni dei vicoli di Napoli: lo storico brand tiene a conservare la sua identità , legata al cuore della Napoli piu’ antica. Il concept infatti, è quello delle atmosfere dei vicoli, che i titolari vogliono far conoscere a tutto il mondo. Parliamo infatti della Napoli che ha dato i natali ai grandi miti come Toto’ ed Eduardo. “Di Napoli – spiegano gli amministratori Angelo Greco e Giuseppe Furfaro – affascinano i cortili e i vicoli che a nostro parere rappresentano il cuore, la parte più accogliente della città. Ecco perché abbiamo voluto riportare questo “racconto disegnato” all’interno del Trianon, perché chiunque passi si senta accolto. Questa nuova apertura ci riempie di soddisfazione-continuano- Sorrento è un crocevia mondiale a pochi chilometri da Napoli dove far conoscere i nostri prodotti non solo ai napoletani e ai sorrentini, ma anche ai turisti che provengono da tutto il mondo. Anche per questo abbiamo voluto arricchire l’ offerta, per offrire non solo la pizza ma anche le altre prelibatezze della nostra gastronomia. Per cui giovedì sera sarà una grande festa”.

La pizzeria Trianon da Ciro prende il nome dal teatro in cui si anni fa si esibivano i migliori artisti napoletani e italiani. In questa pizzeria venivano, attratti dall’aroma che giungeva fino al teatro, personaggi come Totò, Macario e Nino Taranto. Non a caso è considerata la pizzeria degli artisti.