Moto Gp, Max Biaggi sarà la voce di Rtl 102.5

Il campione di motociclismo Max Biaggi sarà l’inviato speciale di Rtl 102.5 per il mondiale Moto Gp che prenderà il via il prossimo weekend dal circuito di Losail, in Qatar.

Biaggi seguirà tutte le gare raccontando i retroscena, i dettagli tecnici, i segreti del paddock e intervistando i più protagonisti del motomondiale.

“Sono molto contento, è una bella opportunità per raccontare la Moto Gp vista da dentro – ha detto Max Biaggi – Mi piacerebbe intervistare anche Valentino Rossi, perché no? Non ci parliamo da un bel po’ di tempo, alcuni anni, sarebbe una grande occasione”.

A chi gli chiede pronostici per il Gp del Qatar, Biaggi risponde: “Vediamo come vanno le prove, siamo tutti curiosi perché questa stagione si preannuncia molto forte, soprattutto con l’ingresso di Maverick Viñales, che è il volto nuovo: giovanissimo, non ha vinto ancora molto ma ha tante possibilità. Poi su questa moto, la Yamaha lasciata libera da Lorenzo, sarà un po’ il compagno scomodo di Rossi, tutti vorranno vedere come andrà a finire tra i due, ma poi sappiamo tutti che Valentino è sempre un grande talento che non ha bisogno di presentazioni”.