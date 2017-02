Oscar 2017, Moonlight è il miglior film. Incredibile gaffe durante l’annuncio

Gli Oscar 2017 passeranno alla storia come l’edizione della grande gaffe. Colpa di una busta sbagliata, consegnata a Warren Beatty, con l’indicazione di “La La Land” quale migliore film.

Ma a vincere l’Oscar è stato “Moonlight”. Così, dopo qualche momento di imbarazzo, Warren Beatty è stato costretto ad interrompere il discorso di ringraziamento di Jordan Horowitz, produttore di La La Land, per effettuare un secondo annuncio e chiamare sul palco i produttori di “Moonlight”.

“Ci scusiamo sinceramente con Moonlight e La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway e tutti i telespettatori per quanto accaduto durante l’annuncio del miglior film” ha dichiarato la società che si occupa del conteggio dei voti all’Oscar.

La La Land non è il film vincitore degli Oscar 2017, ma porta a casa ben sei statuette: migliore regia per Damien Chazelle, migliore attrice non protagonista per Emma Stone, e poi miglior fotografia, migliore sceneggiatura, migliore colonna sonora, e migliore canzone originale.

Il migliore attore protagonista è Casey Affleck, per “Manchester by the Sea”. Il migliore film straniero è “Il Cliente”, di Asghar Farhadi.

“Fuocoammare”, di Gianfranco Rosi, non ha conquistato l’Oscar come miglior documentario, assegnato a “O.J.: Made in America”. Un po’ di Italia è stata però premiata, con la vittoria di Alessandro Bertolazzi per il miglior trucco in “Suicide Squade”, insieme con Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.