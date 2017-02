Ranieri esonerato dal Leicester, ma difeso da stampa e colleghi

Lo scorso anno il “piccolo” Leicester si è laurato campione d’Inghilterra. E attualmente è impegnato negli ottavi di finale di Champions League.

Imprese sportive, destinate a diventare leggenda, da raccontare prossimamente in film e documentari.

Il suo artefice, il “nostro” Claudio Ranieri, è stato osannato dalla stampa britannica come “King Claudio”, eletto come migliore allenatore dell’anno da parte della Fifa, e addirittura insignito del titolo di Grande ufficiale all’ordine al merito della Repubblica italiana.

Una favola, che però ha avuto un finale amaro. Claudio Ranieri è stato infatti esonerato dalla panchina del Leicester.

La squadra, quest’anno nelle ultime posizioni della Premier League, e ora in crisi di risultati, è impegnata nella lotta per non retrocedere. E Ranieri, nonostante l’incredibile trionfo dello scorso maggio, è stato trattato al pari di qualunque altro allenatore, tra lo stupore della stampa mondiale.

A Ranieri, in queste ore, stanno giungendo attestati di stima da parte dei suoi colleghi. Tra i primi a mostrargli solidarietà è stato Josè Mourinho. Lo Special One ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Ranieri, accompagnata dal messaggio: “Questo è il nuovo calcio Claudio. Continua a sorridere, amico. Nessuno può cancellare la storia che hai scritto”.

In difesa di Ranieri, anche tante vecchie glorie della nazionale inglese. Tra questi, Michael Owen. “Una decisione vergognosa – ha detto -, che mi fa perdere molto dell’amore che provo per questo sport. I tifosi erano con Claudio, si sentiranno traditi”.

Il Daily Telegraph parla addirittura di tradimento, con questo titolo, in prima pagina: “Anche tu, Leicester?. Come Bruto”.

Il “Cesare” in questione, Claudio Ranieri, torna ora in Italia. Tra gli applausi, come è giusto che sia.