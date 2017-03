ScrollTheExhibition, la mostra “social” della Galleria Nazionale d’Arte di Roma

Una mostra che si può visitare con lo smartphone, attraverso Instagram. A promuovere #ScrollTheExhibition è La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

Sul profilo ufficiale @lagallerianzaionale si può “visitare” la mostra come se si fosse in sala.

Dal Ritratto di Giuseppe Verdi e quello di Mademoiselle Lanthèlme di Boldini, a quello di Jane Morris firmato Dante Gabriele Rossetti, da Palma Bucarelli a Modigliani, da De Chirico a le Tre Età di Klimt: 70 ritratti rivivono e si materializzano in uno “scroll” sul cellulare o su tablet.