Terremoto. Coldiretti, agricoltura in ginocchio nelle regioni colpite

Nelle regioni colpite dal terremoto, l’assenza delle casette sta svuotando interi paesi, con il crollo del 90% del mercato locale.

Gli agricoltori e gli allevatori, denuncia la Coldiretti, per sopravvivere sono costretti a cercare canali alternativi dove vendere i prodotti salvati dalle macerie.

“Il terremoto ha colpito un territorio a prevalente economia agricola con una significativa presenza di allevamenti che è importante sostenere concretamente affinché la ricostruzione vada di pari passo con la ripresa dell’economia che in queste zone significa soprattutto cibo e turismo” ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.

Il crollo delle vendite ha colpito maggiormente i formaggi, dal pecorino alle caciotte, anche in ragione del fatto che nelle zone colpite dal sisma è radicata l’attività di allevamento. L’abbandono forzato delle popolazioni, trasferite sulla costa, e la fuga dei turisti hanno fatto venir meno la clientela, mettendo in grave difficoltà le aziende che, oltre a non vendere, devono comunque mungere tutti i giorni con la necessità di trasformare il latte o cederlo a qualche caseificio, peraltro in una situazione in cui molte strutture di questo tipo sono inagibili. In difficoltà anche il settore dei salumi, a partire da quelli pregiati a Denominazione di origine, dove al blocco delle vendite si è accompagnato quello della produzione a causa dell’inagibilità dei laboratori che si trovano nelle zone del cratere. Ma l’assenza di acquirenti sta interessando un po’ tutte le produzioni, compresi farro, lenticchie e altri legumi. Un discorso a parte merita lo zafferano, spezia pregiata che negli ultimi tempi ha visto un interesse crescente da parte dei consumatori. Situazione meno negativa, precisa la Coldiretti, per le lenticchie che erano già state raccolte prima del sisma ma adesso la preoccupazione riguarda le nuove semine per le difficoltà di raggiungere le campagne.