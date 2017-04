Watford, Mazzarri rischia l’esonero perchè bocciato in inglese

Un vecchio spot per la tv, con protagonista Aldo Biscardi, ironizzava sulle difficoltà degli italiani nell’imparare l’inglese, e promuoveva un corso a puntate di una nota casa editrice.

“Denghiu”, diceva nella pubblicità lo storico giornalista, ideatore del “Processo”, il salotto del calcio andato in onda per oltre 30 anni.

Un testimonial non scelto a caso, Biscardi, perché nel mondo del calcio, gli italiani, oltre ad essere dei maestri della tattica, vengono anche considerati tra quelli che fanno più fatica ad imparare le lingue straniere.

Ne sa qualcosa anche Walter Mazzarri, oggi allenatore del Watford, che secondo il Telegraph sta rischiando il licenziamento a causa delle sue difficoltà nel comunicare in inglese con i tifosi e i media.

La sua panchina sta traballando nonostante il lusinghiero 12mo posto della sua squadra. Insomma, l’ex tecnico di Napoli e Inter, promosso a pieni voti sul campo, è stato invece bocciato all’esame orale.

Per salvare il posto, all’allenatore toccherà fare un’impresa nelle ultime settimane: accompagnando alle prestazioni convincenti della sua squadra, allo stadio Vicarage Road, qualche intervista nella lingua di Sua Maestà.