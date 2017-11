85 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Dopo la fortunata serie tv dedicata ai più piccoli, trasmessa con successo su Rai tre e Rai Yo Yo, Pipì, Pupù e Rosmarina, i tre divertenti e scanzonati protagonisti amati dai più piccoli, debuttano il 16 novembre al cinema con una nuova e misteriosa avventura.

La trama racconta inzia con il furto delle note musicali della partitura composta dal Mapà per il Grande Concerto di Ferragosto.

Il Narratore, inseparabile voce amica dei tre piccoli ed avventurosi Pipì Pupù e Rosmarina, affida loro il delicato compito di scoprire il colpevole dello scellerato furto e di recuperare dunque la musica, senza la quale non potrà essere eseguito il tanto atteso Concerto di Ferragosto.

E questo sarebbe un vero dramma per gli animali che abitano nel Bosco. I nostri tre impavidi amici non hanno indizi, sanno però una cosa molto importante: le note hanno vita propria e sono attirate dalla musica. E cosa escogiteranno per far sì che tutta la partitura del concerto di ferragosto si ricomponga come per magia?

Decidono di rappresentare tre grandi opere classiche con l’aiuto degli animali del bosco, nella speranza di veder arrivare le note tutte insieme, svelando così il grande Mistero del loro rapimento.

