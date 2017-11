0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

La Festa dell’albero, a Sorrento. Foto Alfonso Romano / Ago Press Gianni Chimenti e Gioia Marzocchi. Foto Alfonso Romano / Ago Press Ella John di Paolo Virzì Il cast di “Una festa esagerata”

Era già affollata la Sala Sirene, ieri pomeriggio all’Hilton Sorrento Palace, per l’avvio della 40ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema. La manifestazione oggi entra nel vivo con la prima giornata “piena”. Nel dare il via ai lavori, sono stati rievocate le origini della manifestazione, «frutto della collaborazione – ha sottolineato Giorgio Ferrero, delegato ANEC alle Giornate Professionali – tra esercenti e distributori; una storia nata nel 1979, che festeggeremo mercoledì sera con una grande cena a inviti». È stato Giovanni Lippi, componente dell’ufficio di presidenza AGIS, a ricordare i fautori della nascita delle Giornate: «Furono Franco Bruno, segretario generale AGIS, e il distributore Mario Pesucci (all’epoca alla CIC, poi Uip) che ebbero l’idea di una manifestazione in cui far vedere i film in arrivo nella stagione successiva». La prima edizione, dal 3 al 5 luglio 1979, si svolse a Roma, «nella storica sede dell’associazione in via di Villa Patrizi». Dopo 38 anni, si festeggia la 40a edizione, a causa di alcune edizioni “doppie” nei primi anni.

A seguire Gioia Marzocchi e Gianni Chimenti hanno dato il via al programma, ricco di ben dieci anteprime – un numero record per le Giornate – tra cui in chiusura di programma, giovedì 30, l’anteprima mondiale Fox di The Greatest Showman. A dare il via alle presentazioni, Felice Laudadio per il Centro Sperimentale di Cinematografia, che ha illustrato la prossima distribuzione in sala di alcuni film restaurati dal CSC, Walt Disney Company Italia che ha tra l’altro portato con Gennaro Nunziante clip del suo nuovo film Il vegetale e ben trenta minuti del film di animazione Coco, e la I Wonder Pictures di Andrea Romeo. A seguire in serata due anteprime: Loving Pablo (Notorious Pictures) e Due sotto il Burqa (I Wonder Pictures).

Da oggi, giornata “intera” di presentazioni, anteprime e incontri. Saranno come sempre molto numerosi registi e attori presenti. Oggi sono previsti tra gli altri Paolo Virzì all’anteprima del suo film Ella & John, e Alessandro Gassmann che introdurrà il suo Il premio.

Attesi domani a Sorrento Salvatore Ficarra e Valentino Picone, Serena Rossi, Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Tosca D’Aquino, Andrea Carpenzano, Arturo Bruni, Emanuele Propizio, Ferzan Ozpetek, Neri Parenti, Massimo Boldi che saranno alle Giornate Professionali, per presentare il loro prossimo film o per ricevere le Chiavi d’Oro durante la serata di gala all’Armida condotta da Lorena Bianchetti. Qui si attribuisce il Biglietto d’Oro del cinema italiano, il premio che l’ANEC attribuisce ai maggiori successi al botteghino dell’annata cinematografica ( aperta al pubblico, Cinema Armida, ore 20).

Dopo i Biglietti d’oro, è in programma anche l’anteprima 01 Distribution / RAI Cinema / Leone Film Group del film “Wonder” di Stephen Chbosky interpretato da Julia Roberts e Owen Wilson (Armida, ore 21.30). Moltissimi gli appuntamenti aperti al pubblico che, nell’ambito del progetto “Sorrento Incontra – M’illumino d’inverno” promosso dal Comune, proseguiranno fino al 2 dicembre. Inviti in distribuzione, fino ad esaurimento, presso gli Info Point di piazza Tasso e di Villa Fiorentino oltre che nei cinema Armida e Tasso. Il programma completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.giornatedicinema.it.