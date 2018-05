0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

di Luigi D’Alise

Diceva Antifone che ci sono due cose che un uomo non può nascondere: quando è innamorato e quando è ubriaco.

E, in effetti, tanta letteratura è colma di vino.

Da Omero a Shakespeare, da Tolstoj a Capote, il mito dell’ispirazione favorita dall’ebbrezza non ha mai smesso di dividere.

Mentre in queste ore si apre Vinitaly, la più importante manifestazione italiana dedicata al settore, Robinson – l’inserto domenicale di Repubblica – esplora il rapporto tra vino, liquori, distillati e cultura.

Perché la storia, senza alcol, avrebbe probabilmente preso un’altra direzione