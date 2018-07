0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

di Luigi D’Alise

Per arginare un uso eccessivo del telefono, c’è un’applicazione chiamata Forest.

Quando posiamo lo smartphone, fa apparire sullo schermo un albero che gradualmente comincia a crescere, per poi morire appena lo riprendiamo in mano.

Tuttavia, chiedere ai colossi della tecnologia di aiutarci non ha senso, per via del palese conflitto di interessi: per quanto possano sembrare preoccupati per il nostro benessere, hanno bisogno che noi abbiamo bisogno dei loro prodotti.

E allora, se non sopportate l’uso eccessivo che fate del vostro telefono c’è un solo rimedio: smettere semplicemente di usarlo tanto!

Il pezzo di Oliver Burkeman su The Guardian: https://www.internazionale.it/opinione/oliver-burkeman/2018/07/17/dipendenza-telefono

(Donald Iain Smith, Getty Images)