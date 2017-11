0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

“Il risparmio delle famiglie italiane, oltre a rappresentare un sicuro ancoraggio nella loro esistenza, costituisce un elemento di forza del nostro Paese, particolarmente apprezzabile a fronte di un cospicuo debito pubblico. Difendere il valore del risparmio è missione specifica che la Costituzione affida alle istituzioni, che sono tenute a tutelarlo e incoraggiarlo”.

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio.

“Una gestione responsabile di questa ricchezza è dunque indispensabile – prosegue il capo dello Stato -, così come una crescita di consapevolezza circa i rischi che ogni scelta di investimento del risparmio comporta: la istituzione del Comitato per l’educazione finanziaria, che favorirà il coordinamento degli sforzi di istituzioni, associazioni e intermediari in questo campo, è, in questo senso, meritevole”.