C’è tanta Campania ai primi posti dei Trivago Awards 2017, i riconoscimenti che il portale turistico assegna alle migliori strutture ricettive.

Nella top10 dei cinque stelle, ci sono due hotel di Sorrento, il Bellevue Syrene, sesto, e il Grand Hotel Excelsior Vittora, nona, e il Santa Caterina di Amalfi, ottavo.

La Campania, con Sorrento, primeggia nella categoria dei migliori hotel a quattro stelle. Al vertice, infatti, c’è la Maison La Minervetta, che già l’anno scorso aveva vinto nella categoria degli hotel con la miglior camera d’Italia.

Anche nella categoria degli alberghi a tre stelle c’è una bandiera della Campania: il Floridiana di Amalfi.

Ancora un successo, tra le strutture extralberghiere: trivago posiziona al primo posto il B&B Villa Ketty di Vico Equense, caratterizzato da dieci camere viste mare, la piscina e l’attenzione verso gli ospiti della famiglia Dell’Amura. In decima posizione, in questa categoria, anche il ToledoStation di Napoli.

In Campania, infine, ci sono due dei migliori dieci hotel per rapporto tra qualità e prezzo: l’ostello Giovanni’s Home di Napoli e il B&B Villa Monica di Sorrento.