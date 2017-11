1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Papa Francesco ha ricevuto in regalo una Lamborghini. Che sarà ora messa all’asta, e il ricavato devoluto in beneficenza a diverse associazioni indicate dal pontefice.

Il modello è una Huracan RWD speciale, e sarà battuta all’asta da Sotheby’s con prezzo a partire da 183mila euro. Chi si aggiudicherà l’auto, entrerà in possesso di un esemplare unico. Il colore è bianco, con strisce gialle che corrono lungo la carrozzeria in omaggio ai colori della bandiera di Città del Vaticano. E c’è poi un dettaglio che la rende ancora più speciale: la firma di Francesco, sul cofano.