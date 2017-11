0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

La Camera ha approvato oggi, in via definitiva, la proposta di legge sul cosiddetto “Whistlebowling”, ossia le disposizioni che tutelano gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

In partcicolare, non potrà essere rivelata l’identità del dipendente che ha effettuato la segnalazione. Vengono infinte previste tutele contro eventuali comportamenti ritorsivi e discriminatori subiti dal dipendente che denuncia illeciti, ad opera di enti pubblici e privati.