Amazon Prime Video avrà i diritti di prima visione su alcune delle nuove serie Amc in 28 paesi e i diritti di seconda visione in tutti gli altri Paesi in cui Prime Video è presente.

In virtù dell’accordo con Amc Studios, gli abbonati a Prime Video in territori chiave come Australia, Germania, Italia, India e Giappone vedranno in esclusiva i nuovi contenuti provenienti dal network che ha offerto agli spettatori serie acclamate dalla critica come Breaking Bad, Mad Men, Walking Dead, Fear the Walking Dead e Preacher.

Il primo nuovo show AMC che verrà distribuito in tutto il mondo nel 2018 su Amazon Prime Video sarà la serie antologica The Terror, tratta dalla storia vera della spedizione artica del Capitano John Franklin che ha ispirato il romanzo del noto autore fantascientifico Dan Simmons.