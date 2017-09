0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Slitta a data da destinarsi il ritorno di Patrick Schick allo stadio Marassi. L’attaccante ceco, acquistato dalla Roma negli ultimi giorni del calciomercato, dovrà attendere per affrontare la sua vecchia squadra.

L’anticipo di campionato, tra Sampdoria e Roma, previsto per domani, è stato infatti rinviato.La decisione è stata presa dal centro operativo comunale di Genova, che si è riunito oggi, sulla base della dichiarazione di stato di allerta idrogeologica arancione per piogge diffuse e temporali diramato dalla Regione Liguria.

Non è stata ancora fissata la data nella quale sarà recuperato il match.