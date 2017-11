0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

La “Frusta Sorrentina” di Antonino Esposito sarà protagonista della sezione sperimentale di “Excellence 2017 – Food Innovation”, kermesse in programma ‪dal 4 al 6 novembre‬ nello Spazio Eventi Tirso di Roma.

Una rassegna, giunta alla quinta edizione, che riunirà chef italiani ed esteri, produttori, imprenditori, e artisti, per promuovere incontri b2b e indagare le nuove tendenze del settore food e ristorazione.

Lo chef pizzaiolo Antonino Esposito, e il resident chef del suo ristorante pizzeria Acqu’e Sale, Gennaro Vingiano, saranno chiamati ad interpretare e valorizzare i prodotti delle aziende espositrici e degli sponsor della manifestazione.

In particolare, la “Frusta Sorrentina”, prodotto brevettato da Antonino Esposito sarà ospite nella sezione dedicata alle sperimentazioni, curata dal food writer Luca Sessa, come nuova “forma” della pizza.

Un interessante momento di approfondimento, inserito in un ampio programma che prevede tre giorni di cooking show, degustazioni, laboratori, convegni, e seminari su nuove tecniche e innovazioni tecnologiche in cucina.

Tema di questa edizione di Excellence saranno le contaminazioni: insieme a food designer, illustratori, fotografi e scrittori verrà studiato il rapporto dell’enogastronomia con il cinema e lo spettacolo, le arti figurative, la filosofia e lo sport.

L’hashtag ufficiale della manifestazione è #FoodInnovation.

Il programma dettagliato di tutti gli eventi è consultabile sul sito ufficiale della rassegna, www.excellence-eventi.it