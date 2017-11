1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Anche per la collocazione sfavorevole a metà settimana, quasi nove italiani su dieci (86%) restano a casa in occasione delle festività di Ognissanti approfittando delle condizioni climatiche favorevoli per fare in molti casi semplicemente una gita fuori porta in giornata. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare peraltro che in molti non faranno mancare la tradizionale visita ai propri cari nei cimiteri.

Sarà in viaggio solo una minoranza di 7 milioni di italiani adulti che però, per il 40%, alloggerà nelle case di proprietà o di parenti e amici.

La stragrande maggioranza coglierà invece l’occasione per brevi spostamenti alla ricerca di momenti di svago o di relax in città o in campagna per godere delle bellezze culturali, paesaggistiche e alimentari del Belpaese.

Irrinunciabile per la maggioranza degli italiani il culto dei defunti con la visita nei cimiteri per rendere omaggio ai propri cari donando come tradizione un fiore o una pianta, nel rispetto di una ricorrenza che resta tra le più radicate della tradizione nazionale.