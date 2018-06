0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

di Luigi D’Alise

Abbiamo davvero il diritto di credere in tutto ciò che vogliamo?

No, sentenzia il filosofo Daniel DeNicola.

Credere in qualcosa non implica, infatti, che quella convinzione sia vera.

Sostenere, per esempio, che una razza è inferiore ad un’altra, non solo è moralmente ripugnante, ma è anche sostanzialmente falso.

Per questo, la libertà di credere deve avere dei limiti.

L’intervento sul magazine Aeon: https://aeon.co/ideas/you-dont-have-a-right-to-believe-whatever-you-want-to

(Foto Ben Brooks)