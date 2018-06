1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

di Luigi D’Alise

L’Italia è il Paese più vecchio al mondo, dopo il Giappone.

Gli over 65 sono quasi 14 milioni, con un rapporto di 170 persone in età avanzata a fronte di 100 ragazzi.

Ma il dato inquietante è che il 50 per cento degli anziani dichiara di non avere amici e, uno su tre, nessuno che possa stargli accanto: né un parente, né un vicino di casa, né un assistente.

Gli unici anticorpi alla solitudine vengono dai social: su Facebook si ricostruiscono vecchi rapporti, si partecipa ai gruppi WhatsApp, si scambiano fotografie su Instagram.

E a volte ci si innamora, grazie ad internet.

Il servizio di Laura Ballio e Giusi Fasano sul Corriere di oggi: https://27esimaora.corriere.it/come-essere-felici/18_giugno_09/serenita-sogno-over-9534930c-6c1d-11e8-8d9c-84247469dc85.shtml