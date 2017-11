3 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

“Attiva il Bluetooth”, “Portami a casa”, “Qual è la classifica del campionato di Serie A?”.

Sono alcune delle domande che si può rivolgere all’assistente Google, in lingua italiana.

E’ infatti iniziato il rilascio del software, nella nostra lingua, su tutti gli smartphone con sistema operativo nelle versioni Marshmallow, Nougat e Oreo.

L’Assistente Google, conversando con l’utente in maniera naturale, può essere d’aiuto in molti modi, dal fornire informazioni utili sugli appuntamenti della giornata, fino a scattare un selfie.

Senza bisogno di toccare lo smartphone si possono ottenere risposte veloci a domande sul meteo, sulle mappe stradali, ma anche svolgere operazioni più complesse come ordinare un caffè in un paese straniero senza conoscerne la lingua.

Per chiedere aiuto basta pronunciare “Ok Google” o premere a lungo il pulsante Home del telefono. O ancora, ma solo per i possessori di Pixel 2 XL, lo smartphone di Google, stringere i lati del telefono.

L’Assistente Google impara ogni giorno cose nuove, grazie al machine learning: più l’utente “parlerà” con lui, più il software sarà preciso e saprà fornire informazioni su misura.