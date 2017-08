0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

I migliori prodotti della Campania, e grandi chef, chiamati a realizzare gustosissimi piatti per celebrare la Pasta di Gragnano Igp.

Torna, dopo quattro anni di assenza, la Festa della Pasta di Gragnano, con la partecipazione degli undici pastifici che aderiscono al consorzio Pasta di Gragnano Igp.

Appuntamento per le strade di via Roma dall’8 all’10 settembre, dove saranno installate le cucine che consentiranno la preparazioni di numerose ricette tipiche della tradizione partenopea.

Ogni serata sarà presente uno chef stellato. Per l’apertura, l’8 settembre, spazio alla pasta col pomodoro di Alfonso Caputo della Taverna del Capitano. “La pasta del giorno dopo” sarà il tema della serata successiva, con l’estro creativo di Peppe Guida del ristorante Antica Osteria Nonna Rosa.

Gran finale, il 10 agosto, con la genovese ed il ragù, ed un trio di chef stellati: oltre ada Alfonso Caputo e Peppe Guida sarà presente Alfonso Iaccarino, patron del ristorante Don Alfoso 1860, in qualità di testimonial della kermesse.

Ricco anche il calendario degli spettacoli che contribuiranno ad animare la Festa della Pasta di Gragnano. Tra questi si segnalano la comicità di Simone Schettino, l’8 settembre, e le note di Enzo Avitabile, la sera successiva. Performance che si terranno nello stadio di Gragnano al termine delle degustazioni.