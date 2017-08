1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

La Dieta Mediterranea: uno stile di vita che abbraccia, oltre all’alimentazione, aspetti culturali ed antropologici. Un modo di vivere, riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco, che sarà raccontato, fino al 2 settembre, da un grande evento promosso per il secondo anno da Legambiente Onlus e dal Comune di Pollica

Tra gli eventi in calendario, spiccano la seconda edizione de “Il mare color del vino – Mediterranean Wine Festival” e il Primo Premio “Vigna Bio – I biologici e biodinamici campani”, il 25 e il 26 agosto presso il Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi, i corsi di cucina di Pietro Parisi (Era Ora, Cento, Le cose buone di Nannina), di Paolo De Simone (Storie di Pane, Pizzeria Da Zero), Philly d’Uva e Nicola Attianese (Resilienza) e Giovanna Voria (Agriturismo Corbella), e lo showcooking dello chef Matteo Sangiovanni (I tre Olivi, presidente Team Costa del Cilento).

E, ancora, il laboratorio creativo sull’antica ceramica cilentana, i laboratori di cucina in riva al mare “I fusilli cilentani” e “I cavatelli del Cilento”, le escursioni guidate al Pozzo dell’Uva Nera tra le erbe e le piante della Dieta mediterranea, e la rassegna cinematografica “Clorofilla Film Festival”.

La manifestazione si chiuderà con la storica sagra del Pesce Azzurro di Pioppi, in programma dal 31 agosto al 2 settembre.