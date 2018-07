0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Sabato 7 luglio, alle ore 19.30, al chiostro di San Francesco di Sorrento, Alessandro Barbano presenterà il suo libro “Troppi diritti. L’Italia tradita dalla libertà”, edito da Mondadori.

L’incontro, promosso dall’amministrazione comunale di Sorrento e moderato dal giornalista Antonino Pane, vedrà la partecipazione del sindaco, Giuseppe Cuomo e dell’assessore alla Cultura, Maria Teresa De Angelis e l’intervento del direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli, Francesco Pinto.

Per Barbano è “l’ipertrofia dei diritti” che spiega il declino italiano.

“Si tratta di un virus che ha infiltrato il discorso pubblico e da decenni blocca ogni tentativo della politica e della società di riscattarsi – spiega il giornalista e saggista – È ciò che si definisce «dirittismo», malattia che esibisce un sintomo ormai sotto gli occhi di tutti: la crisi della delega, ossia la rinuncia a qualsiasi mediazione tra gli interessi di uno o di pochi e quelli di tutto il corpo sociale”.

Il tutto, aggiunge Barbano, è accaduto nel campo dei media, dove strumenti come Internet, Facebook, Twitter hanno scalzato la mediazione della carta stampata, stravolgendo spesso il messaggio veicolato.

“Dal palazzo alla piazza, dai giornali alla Rete, dalla scuola alla giustizia, il discorso pubblico non è più al servizio della democrazia – conclude – “Troppi diritti” intende raccontare come ciò sia accaduto e che cosa fare per uscire da una simile crisi epocale”.